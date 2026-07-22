Politica· 1 min citire

Noi discuții la Cotroceni pe legea salarizării. Sindicatele amenință cu greva generală

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 22 iul. 2026, 07:10

În timp ce PNL depune astăzi în Parlament proiectul noii legi a salarizării, la Palatul Cotroceni are loc o nouă întâlnire tehnică dedicată analizării actului normativ.

Potrivit unor surse, discuțiile se concentrează asupra prevederilor care vizează sistemul medical, unde au fost semnalate cele mai multe probleme. Mai multe amendamente propuse nu au, deocamdată, o sursă clară de finanțare.

În acest context, sindicatele își mențin nemulțumirile și avertizează că pregătesc declanșarea grevei generale dacă solicitările lor nu vor fi luate în considerare.

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