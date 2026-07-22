Advertising
Actualitate· 1 min citire
Patriarhul Daniel îşi aniversează ziua de naştere
Patriarhul Daniel
Publicat22 iul. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Patriarhul Daniel s-a născut la data de 22 iulie 1951,
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:03Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 5.346 de morți. Peste 23.000 de oameni au rămas fără locuințe
- 07:37SUA continuă ofensiva: a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului pentru protejarea Strâmtorii Ormuz
- 16:06Medicină, în topul preferințelor absolvenților. Record istoric de înscrieri la UMF „Carol Davila” în 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News