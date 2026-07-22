Economie· 1 min citire

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: „Am ajuns așa din cauza îndatorării statului!”

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat22 iul. 2026, 18:32
Actualizat22 iul. 2026, 18:37
SursăRealitatea PLUS

România trece prin această perioadă tulbure din punct de vedere economic din cauza îndatorării pe care o face statul român. Este semnalul de alarmă tras de purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

Dan Suciu: „Toată clasa politică știa că vom ajunge aici!”

Totodată, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi îndeamnă pe români să țină banii la saltea, ca să se protejeze de atacurile cibernetice tot mai dese.

În opinia sa, sistemul financiar este tot mai vulnerabil în fața breșelor de securitate, iar apariția inteligenței artificiale face și mai ușor furtul de identitate.

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