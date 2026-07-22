Scenariu de coșmar pentru România, din cauza secării Dunării. Prețul energiei ar putea sări în aer

Publicat 22 iul. 2026, 16:21 Sursă realitaea.net

Debitul Dunării a coborât la cele mai mici niveluri din ultimii 20 de ani, iar efectele nu se văd doar în transport și navigație. Seceta lovește în plin sistemul energetic, reducând producția hidro și punând presiune pe funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Experții avertizează: dacă situația persistă, prețul energiei electrice ar putea crește semnificativ.

Distribuie articolul