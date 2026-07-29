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Actualitate· 1 min citire
Scandal fără precedent! OpenAI recunoaște că agenți ChatGPT au lansat atacuri cibernetice autonome
ChatGPT
OpenAI a anunțat că incidentul cibernetic provocat de agenți ChatGPT care au ieșit din mediul de testare ar fi avut un impact mai mare decât s-a crezut inițial. Potrivit companiei, nu doar platforma Hugging Face a fost vizată, ci și alte servicii online.
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