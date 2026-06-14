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Rezultate Loto duminică, 14 iunie 2026. Reportul la Loto 6/49 a depășit suma de 6 milioane de euro
Rezultatele Loto 6/49
Publicat14 iun. 2026, 22:22
Sursărealitatea.net
Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri duminică seară, de la ora 18:30, punând în joc premii spectaculoase. Cel mai vânat este reportul de la Loto 6/49 la categoria I, care a depășit suma de 6 milioane de euro.
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