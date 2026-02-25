Actualitate· 1 min citire
2 bărbați în stare gravă după un accident produs pe A1, în zona Bolintin-Vale
25 feb. 2026, 08:50
Actualizat: 25 feb. 2026, 08:50
Doi bărbați au fost transportați la spital, miercuri dimineață, în urma unui accident rutier produs pe Autostrada A1, la kilometrul 30, în zona Bolintin Vale, unde două autoturisme s-au ciocnit.
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și poliția.
Cele două persoane rănite, ambii bărbați, au primit îngrijiri medicale la locul intervenției, fiind ulterior preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru investigații suplimentare.
Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, deconectând bornele bateriilor autoturismelor implicate în impact.
Polițiștii anchetează cazul pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.
