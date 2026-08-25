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Actualitate· 2 min citire
A7 ajunge până la Bacău: când se deschide circulația neîntreruptă de la București
Autostrada A7
Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău după 31 august, când este programată deschiderea unor noi sectoare din A7.
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