Când sărbătorim Paștele în 2027 și în următorii ani
Paște 2027
Planificarea vacanțelor sau a timpului petrecut în familie începe adesea cu o întrebare simplă: când pică Paștele?
Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai 2027, într-o zi de duminică, una dintre cele mai târzii date posibile pentru această sărbătoare.
Paștele catolic va avea loc pe 28 martie 2027, tot într-o zi de duminică. Diferența dintre cele două sărbători va fi de peste o lună.
De ce diferă datele
Data Paștelui nu este fixă și se stabilește după un calcul vechi, din Antichitate: prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară.
Diferențele apar deoarece:
Biserica Ortodoxă folosește calendarul iulian
Biserica Catolică folosește calendarul gregorian
Din acest motiv, uneori Paștele este sărbătorit în aceeași zi, iar alteori – cum este cazul anului 2027 – la distanțe mari.
Când pică Paștele ortodox în următorii ani
2026: 12 aprilie
2027: 2 mai
2028: 16 aprilie
2029: 8 aprilie
2030: 28 aprilie
2031: 13 aprilie
2032: 2 mai
2033: 24 aprilie
2034: 9 aprilie
2035: 29 aprilie
Paștele Blajinilor este sărbătorit în fiecare an la o săptămână după Paștele ortodox.
Paștele poate varia între începutul lunii aprilie și începutul lunii mai pentru ortodocși, iar aceste diferențe sunt importante pentru organizarea concediilor, a evenimentelor și a planurilor de familie.
