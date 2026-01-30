Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE făcute de Cristian Rizea. Cum șantajează fugarul Sebastian Ghiță ELITA puterii din România
30 ian. 2026, 08:27
Actualizat: 30 ian. 2026, 08:27
Dezvăluiri INCENDIARE făcute de Cristian Rizea. Cum șantajează fugarul Sebastian Ghiță ELITA puterii din România
Articol scris de Scris de Realitatea de Giurgiu
Cristian Rizea aruncă în aer scena politică la RIZEA TV!
Cristian Rizea aruncă în aer scena politică la RIZEA TV!
Fostul deputat susține că Sebastian Ghiță, patronul România TV și fugar condamnat, ar deține informații compromițătoare și ar șantaja unii dintre cei mai puternici oameni din stat.
Dezvăluiri explozive despre dosare secrete, presiuni la vârful instituțiilor și jocuri subterane de putere – detalii care zguduie România, EXCLUSIV pe rizeatv.net.
Citește și:
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
- 16:09 - Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News