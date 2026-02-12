Dezvăluiri incendiare la Rizea TV. Fostul politician susține că deține probe privind presupuse influențe politice în justiția de la Chișinău
Cristian Rizea a dezvăluit miercuri seara la Rizea TV că deține „dovada clară” a unei presupuse imixtiuni în justiția de la Chișinău.
Fostul politician, Cristian Rizea, a dezvăluit miercuri seara la Rizea TV că deține „dovada clară" a unei presupuse imixtiuni în justiția de la Chișinău din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
În propria emisiune, Cristian Rizea a prezentat un dialog despre care susține că a fost purtat, pe rețeaua Viber, între avocatul Eduard Digore, despre care a afirmat că este avocatul personal al Maiei Sandu, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ion Guzun.
Cristian Rizea: „Justiția pare a fi controlată politic”
Moderatorul a mai declarat tot în cadrul emisiunii sale că schimbul de mesaje ar reprezenta o probă a influenței exercitate la nivel înalt asupra sistemului judiciar din Republica Moldova. Dezvăluirile lui Cristian Rizea nu s-au oprit aici. Din punctul lui de vedere, justiția de la Chișinău pare a fi controlată politică, calificând informațiile pe care le-a prezentat drept „probe indubitabile”. În urma celor dezvăluite chiar de el, Rizea a cerut reacții publice din partea autorităților. Toate aceste dezvăluiri incendiare au fost făcute de fostul politician în propria emisiune la Rizea TV.
