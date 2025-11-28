DIICOT a confiscat o colecție auto de 1,5 milioane de euro. Grupare acuzată că a obținut credite de 7 milioane folosind documente falsificate

O colecție impresionantă de autoturisme de lux a fost pusă sub sechestru

O colecție impresionantă de autoturisme de lux, evaluată la aproximativ 1,5 milioane de euro, a fost pusă sub sechestru de procurorii DIICOT în cadrul unei anchete ample privind o rețea specializată în fraude bancare și falsuri.

În total, 14 persoane sunt cercetate pentru un prejudiciu uriaș – peste 7 milioane de euro – produs mai multor instituții financiare.

Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi folosit anul trecut documente falsificate pentru a obține credite bancare consistente, dar și contracte de leasing pentru autovehicule de lux. Printre victime se numără patru bănci și cinci societăți de leasing, toate păgubite cu milioane de euro.

În timpul perchezițiilor făcute în mai multe județe, procurorii au descoperit și au ridicat, pe lângă mașinile de lux, două kilograme de aur, despre care se crede că ar proveni tot din activitățile infracționale ale grupării.

Liderul rețelei, un bărbat din Iași cunoscut autorităților pentru mai multe fraude, se afla deja pe lista persoanelor căutate internațional pentru înșelăciune. DIICOT continuă cercetările pentru a documenta întreaga activitate a grupării și pentru a stabili traseul banilor obținuți ilegal.