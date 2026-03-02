Donald Trump, declarație șocantă! De ce susține că a fost nevoit să lovească primul Iran: „Ei m-au vrut mort, eu i-am eliminat!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut declarații incendiare despre presupuse tentative de asasinat puse la cale de Iran, susținând că a fost vizat de două ori, dar a reușit să se răzbune înainte ca planurile să fie duse la capăt.

Într-un interviu acordat postului ABC News, Trump a afirmat că a acționat preventiv: „Am fost mai rapid decât ei. Au încercat de două ori să mă elimine, dar eu am ajuns primul”, a spus acesta.

Potrivit informațiilor făcute publice în noiembrie 2024 de către United States Department of Justice, anchetatorii federali au descoperit un complot care viza asasinarea lui Trump, pus la cale de membri ai Islamic Revolutionary Guard Corps.

Investigația, coordonată de Federal Bureau of Investigation, a dus la identificarea principalului suspect, Farhad Shakeri, în vârstă de 51 de ani, acuzat că ar fi organizat operațiunea din umbră.

De asemenea, doi presupuşi complici, Carlisle Rivera și Jonathan Loadholt, au fost reținuți pe teritoriul SUA, fiind suspectați că au participat la pregătirea atacului.

Între timp, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și-ar fi pierdut viața pe 28 februarie, în urma unei operațiuni comune desfășurate de forțele americane și israeliene.

Surse susțin că avioane de luptă israeliene au bombardat o clădire din Teheran, unde Khamenei participa la o reuniune cu oficiali militari de rang înalt. Liderul iranian se afla la conducerea țării încă din anul 1989.