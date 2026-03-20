Final de fugă: Dani Mocanu și Ionuț Mocanu, escortați în țară pentru executarea condamnărilor

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, urmează să fie aduși în România din Italia pentru a-și executa pedepsele cu închisoarea, după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Potrivit Poliției Române, cei doi bărbați, în vârstă de 33 și 36 de ani, erau urmăriți internațional, pe numele lor fiind emise mandate de executare a pedepselor privative de libertate de către Tribunalul Argeș.

Dani Mocanu are de executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, în timp ce fratele său a fost condamnat la 7 ani. Sentințele au fost pronunțate în noiembrie 2025, iar mandatele de executare au fost emise la scurt timp după aceea.

Cei doi au fost identificați în Italia, în localitatea Casola di Napoli, în urma colaborării dintre autoritățile române și cele italiene. După aducerea în țară, aceștia vor fi încarcerați pentru executarea pedepselor.