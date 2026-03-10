Fosta directoare a unei școli a fost reținută pentru delapidare. Prejudiciul estimat ajunge la 94.000 de lei: femeia și-a achiziționat bunuri în numele instituției

O fostă directoare a Școlii Gimnazială Nr. 2 Giurgiu a fost reținută de polițiști, fiind acuzată că ar fi folosit în interes personal bunuri cumpărate pe numele instituției de învățământ. Ancheta vizează fapte care s-ar fi produs în ultimii trei ani, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 94.000 de lei.

În cursul dimineții, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu au efectuat o percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru delapidare în formă continuată.

Percheziția a avut loc la locuința fostei directoare a școlii, care în prezent ar fi profesor în cadrul aceleiași unități de învățământ.

Suspiciuni privind achiziții făcute în numele școlii

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, femeia ar fi realizat mai multe achiziții în numele instituției în perioada 2023-2026, pe vremea când ocupa funcția de director al Școala Gimnazială Nr. 2 Giurgiu.

Procurorii susțin că bunurile ar fi fost cumpărate în mod nejustificat pe numele școlii, iar ulterior ar fi fost însușite de către aceasta și utilizate în interes personal sau în beneficiul altor persoane.

În urma verificărilor, prejudiciul estimat în acest caz ar fi de aproximativ 94.000 de lei.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

După efectuarea perchezițiilor și audierea persoanei vizate, polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore.

Măsura a fost luată pe baza probelor administrate în dosar, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Fosta directoare urmează să fie prezentată în fața procurorilor care vor decide ce măsuri preventive vor propune în continuarea anchetei.

Autoritățile subliniază că cercetările sunt în desfășurare, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive în instanță.