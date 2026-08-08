Actualitate· 1 min citire

Furt de 1.500 de metri de cabluri din parcuri fotovoltaice. Șapte persoane, arestate

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 13:09

Șapte persoane au fost arestate preventiv în Dâmbovița, fiind suspectate că au furat cabluri electrice din mai multe parcuri fotovoltaice. Este vorba despre șase bărbați, cu vârste între 22 și 45 de ani, și o femeie de 25 de ani.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 1 spre 2 iunie, suspecții ar fi intrat într-un parc fotovoltaic din comuna Corbii Mari, de unde ar fi sustras aproximativ 1.500 de metri de cabluri care conțineau cupru.

Valoarea cablurilor furate este estimată la aproximativ 25.000 de lei. Polițiștii suspectează că grupul ar fi acționat și în alte parcuri fotovoltaice din Dâmbovița, Ilfov și Giurgiu.

În cadrul anchetei au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în Răcari și în comunele Braniștea, Conțești și Mătăsaru. Suspecții sunt cercetați într-un dosar penal pentru furt calificat. Cei șapte au fost prezentați instanței, care a dispus arestarea lor preventivă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

arestfurt

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe