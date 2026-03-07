Intervenție dificilă pentru pompieri: au mers pe jos doi kilometri ca să stingă un incendiu izbucnit la o stână

O intervenție neobișnuită a avut loc pentru pompierii din Județul Iași, care au fost nevoiți să parcurgă aproximativ doi kilometri pe jos pentru a ajunge la locul unui incendiu izbucnit la o stână aflată într-o zonă greu accesibilă.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență, autospecialele nu au putut ajunge până la locul intervenției din cauza terenului accidentat și a drumurilor impracticabile.

Pompierii au transportat echipamentele necesare în spate și au mers pe jos până la stâna cuprinsă de flăcări. După ce au ajuns la fața locului, aceștia au reușit să limiteze extinderea focului și să stingă incendiul.

Din primele informații, flăcările au afectat construcția și mai multe bunuri aflate în interior, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea incendiului la alte anexe sau la zona de pășunat.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului. Din fericire, nu au fost raportate victime în urma incidentului.