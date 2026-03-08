Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii din 8 martie

Duminică, 8 martie, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, fiecare având două extrageri: una principală și una suplimentară.

Fondul de câștiguri pentru extragerile suplimentare a fost majorat cu 350.000 de lei: 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

Numerele câștigătoare – 8 martie

Loto 6/49

Tragerea principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Tragerea suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Joker

Tragerea principală: 18, 24, 41, 16, 20 + 10

Tragerea suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 + 15

Loto 5/40

Tragerea principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Tragerea suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25

Noroc: 2 6 1 1 6 1 3

Noroc Plus: 6 7 9 9 2 3

Super Noroc: 2 9 8 8 8 7

Tragerile speciale au fost organizate cu ocazia primăverii și au inclus premii suplimentare pentru categoriile principale ale jocurilor.