Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”

Primarul orașului-stațiune Râșnov, Horia Motrescu, a anunțat că va cere clarificări Instituției Prefectului Brașov în privința aplicării OUG 7/2026, respectiv a prevederilor privind interzicerea jocurilor de noroc de către administrațiile locale, menționând că, deocamdată nu va pune pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect care să reglementeze această chestiune.

El a precizat joi, pentru Agerpres, că actul normativ al Guvernului \"a fost slab gândit\", cu probleme, și a menționat că are semnale că există primari care intenționează să modifice hotărârile de consilii locale adoptate deja.



Una dintre probleme este, în opinia primarului din Râșnov, faptul că, prin interzicerea jocurilor de noroc pe raza localității va fi "scos în afara legii" inclusiv tradiționalul joc loto.



"Problema este că formularea este foarte generală. Legea nu spune clar dacă o administrație poate permite anumite tipuri de jocuri și interzice altele. În interpretarea actuală, există posibilitatea ca decizia să fie una "totul sau nimic”: fie sunt permise toate activitățile de jocuri de noroc, fie sunt interzise toate. Asta ridică o întrebare importantă. În categoria juridică a jocurilor de noroc (art. 10 din OUG 77/2009) intră nu doar sălile de sloturi sau agențiile de pariuri, ci și jocuri tradiționale precum 6/49. Tocmai de aceea am cerut oficial un punct de vedere de la Prefectura Brașov, pentru a clarifica exact ce permite legea. Analizăm atent situația și vom acționa imediat ce avem toate clarificările necesare", susține edilul din Râșnov.



Horia Motrescu a fost printre primii edili din județul Brașov care a anunțat că va propune Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc imediat după intrarea în vigoare a OUG 7/2026, susținând că este nevoie de o astfel de măsură pentru protejarea comunităților și stoparea extinderii constante a fenomenului.