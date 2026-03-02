Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte

Situația din Orientul Mijlociu devine tot mai tensionată, pe fondul informațiilor privind pierderile suferite de armata americană în urma operațiunilor militare din Iran.

Potrivit unor surse oficiale, patru militari americani și-au pierdut viața, iar mai multe avioane de tip F-15 ar fi fost doborâte în timpul confruntărilor recente.

În acest context, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a transmis un mesaj dur, susținând că ofensiva este una „precisă și decisivă”. „Lovim chirurgical, copleșitor și fără remușcări. Nu va fi un nou Irak”, a declarat oficialul american.

Deși și-au exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului, Franța, Marea Britanie și Germania au anunțat că sunt pregătite să-și sprijine aliații din zona Golfului, vizați de atacurile Iranului.

În schimb, Rusia evită, deocamdată, să intervină în sprijinul Teheranului, în ciuda relațiilor strânse dezvoltate în contextul războiului din Ucraina.

Nu vom intra în detalii, dar vom merge până la capăt”

Pete Hegseth a subliniat că strategia militară nu va fi dezvăluită public și că SUA nu intenționează să repete intervenții de lungă durată din trecut.

„Nu vom spune ce facem sau ce nu facem. Vom merge atât de departe cât este necesar pentru a ne apăra interesele. Nu e nevoie să trimitem sute de mii de soldați și să rămânem acolo 20 de ani”, a afirmat acesta. Totodată, oficialul a precizat că decizia privind durata campaniei aparține președintelui Donald Trump.

Secretarul Apărării a reiterat că Statele Unite nu au declanșat conflictul, dar intenționează să-l încheie în condiții favorabile.

„Nu noi am început acest război, dar sub Trump îl vom termina. Regimuri radicale precum cel din Iran nu pot avea arme nucleare”, a declarat Hegseth.

Acesta a adăugat că mesajele ostile ale Teheranului la adresa Statele Unite ale Americii și a Israel au primit, în opinia sa, un răspuns ferm din partea celor două state.

Conflictul rămâne extrem de volatil, iar analiștii avertizează că pierderile ar putea crește în perioada următoare.