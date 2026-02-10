Un avion cu aproape 60 de pasageri, lovit pe Aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri au suferit întârzieri
Un avion cu aproape 60 de pasageri, lovit pe Aeroportul Otopeni. Mai multe zboruri au suferit întârzieri
Un avion TAROM a fost lovit
Un avion TAROM a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă, perturbând luni seară activitatea de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.
Potrivit informațiilor apărute în presă, avionul a fost lovit de un vehicul specializat în transportul persoanelor cu mobilitate redusă (Ambulift).
Reprezentanții aeroportului au precizat că incidentul s-a produs în zona ușii de acces a aeronavei, în timp ce se desfășura procedura de îmbarcare. Scara avionului a fost avariată, iar zborul spre Iași, programat să decoleze la ora 18:15, a fost amânat.
La bordul avionului se aflau 59 de pasageri.
Un avion TAROM, lovit de un vehicul pentru persoanele cu mobilitate redusă
În urma impactului, vehiculul Ambulift a acroșat una dintre balustradele scării aeronavei, ceea ce a dus la întreruperea temporară a operațiunilor.
Deși incidentul a fost catalogat ca fiind minor, protocolul de siguranță a impus verificări amănunțite asupra avionului pentru a exclude posibilitatea altor daune ascunse.
Aeronava a decolat cu o întârziere de două ore
După înlocuirea balustradei și finalizarea inspecției tehnice, aeronava TAROM a decolat în jurul orei 20:00, cu o întârziere de aproximativ două ore față de orarul inițial. Evenimentul a generat, de asemenea, întârzieri minore în lanț pentru alte curse care urmau să folosească același echipament de asistență de la sol.
Incidentul nu a provocat victime și nu a afectat siguranța pasagerilor sau a personalului de la sol, au precizat surse oficiale din cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București.
Citește și:
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News