Un șofer turc a fost încătușat de polițiștii de frontieră din Giurgiu. Ce au găsit oamenii legii în camion

Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, fiind anchetat într-un dosar pentru trafic de migranţi. Incidentul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Giurgiu, care au găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului din cabina camionului.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, şoferul a fost oprit pentru control vineri, 25 februarie, în jurul orei 23:15, pe DN 51, în punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Autotrenul, înmatriculat în Turcia, transporta mobilă din Turcia spre Belgia.

„În urma verificărilor efectuate, în cabina automarfarului, sub salteaua patului, a fost descoperită o persoană de sex masculin, asupra căreia colegii noştri au găsit un document turcesc expirat, fără viză”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Şoferul a fost reţinut de autorităţile române şi prezentat Tribunalului Giurgiu, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de migranţi.

Pasagerul ascuns a fost predat autorităţilor bulgare, fiind cercetat pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Acţiunea face parte din măsurile Poliţiei de Frontieră de prevenire şi combatere a traficului ilegal de persoane la graniţele României.