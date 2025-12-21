Actualitate· 1 min citire

Verdictul dur al lui Mitică Dragomir, la Realitatea Plus

21 dec. 2025, 12:57
Actualizat: 21 dec. 2025, 12:57
Verdictul dur al lui Mitică Dragomir, la Realitatea Plus

Verdictul dur al lui Mitică Dragomir, la Realitatea Plus

Articol scris de Realitatea de Giurgiu

„Am ajuns servitorii Europei, ne vindem ieftin!”

România, între „ordine externe” și o justiție contestată. Dumitru Dragomir lansează o serie de acuzații fără precedent, la Realitatea Plus.

România, între „ordine externe” și o justiție contestată. Dumitru Dragomir lansează o serie de acuzații fără precedent, susținând că țara a ajuns subordonată total intereselor europene, în timp ce decidenții de la București sunt doar „pioni” într-un joc mai mare.

Fostul șef al LPF nu menajează nici sistemul de justiție, despre care afirmă că a devenit un mecanism care condamnă nevinovați, alimentând un sentiment de nesiguranță în societate.

Citește și:

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate