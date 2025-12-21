Verdictul dur al lui Mitică Dragomir, la Realitatea Plus

„Am ajuns servitorii Europei, ne vindem ieftin!”

România, între „ordine externe” și o justiție contestată. Dumitru Dragomir lansează o serie de acuzații fără precedent, susținând că țara a ajuns subordonată total intereselor europene, în timp ce decidenții de la București sunt doar „pioni” într-un joc mai mare.

Fostul șef al LPF nu menajează nici sistemul de justiție, despre care afirmă că a devenit un mecanism care condamnă nevinovați, alimentând un sentiment de nesiguranță în societate.