Energia electrică s-a scumpit cu aproape 57%, la nivelul lunii februarie

Sursă: realitatea.net

În luna februarie a fost înregistrată cea mai mare scumpire a energiei electrice din ultimul an, de 56,92%, în comparație cu aceeași lună a anului precedent, în contextul eliminării schemei de plafonare, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Tot în perioada februarie 2025 - februarie 2026, la categoria produse alimentare, cea mai mare scumpire a fost la cafea. Prețul acesteia a crescut cu 25,82%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% faţă de anul anterior, iar tarifele pentru fructele şi conservele din fructe au crescut cu 13%.

Preţurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase şi miere de albine au crescut cu 13,55%. Alte creşteri substanţiale au fost înregistrate şi la: Laptele de vacă - plus 9,81%, pâine - 10,12% şi la carnea de bovine - 11,79%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%. Prețul ouălor a crescut cu 14,33%.

La categoria băuturi alcoolice, preţul berii a crescut, în ultimul an, cu 7,51%, iar cel al vinului cu 6,09%. Peştele proaspăt s-a scumpit cu 8,04%, uleiul cu 8,78%, citricele cu 9,94%, iar carnea de porc cu 3,88%.

INS a menționat că există şi reduceri de preţ în februarie 2026 raportat la februarie 2025 la unele produse alimentare, cum ar fi: cartofi (-11,82%), fasole boabe şi alte leguminoase (-4,54%), făină (-2,29%) şi mălai (-1,27%).

O scădere de până la un procent faţă de anul trecut la perioadă s-a consemnat la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu 0,36%.

Cele mai mari scumpiri la categoria servicii

În categoria serviciilor, cele mai mari creşteri de preţuri în februarie 2026 în comparație cu luna similară din 2025 s-au consemnat ca şi luna trecută în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,4%, urmate de cele de apă, canal şi salubritate, cu 17,21%, cele de igienă şi cosmetică, plus 15,94%, şi cele ale altor servicii cu caracter industrial, cu 15,96%.

Alte creşteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, au fost înregistrate la serviciile de reparaţii auto, 14,90%, şi la serviciile de confecţionat şi reparat încălţăminte şi îmbrăcăminte, 14,86%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,52%. În acelaşi timp, asistenţa medicală a devenit mai scumpă cu 12,59%, transportul urban şi-a majorat tariful cu 10,02%, iar cel interurban rutier cu 7,99%.

Singura scădere de preţ în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor la serviciile aeriene, care s-au diminuat faţă de anul anterior la perioadă cu 2,2%.

Tarifele serviciilor poştale care în ultimele luni îşi reduseseră cotele, de această dată, în februarie 2026 faţă de luna similară din 2025, au crescut cu 3,08%.

Cele mai mari scumpiri la mărfurile nealimentare

La mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din februarie continuă să se menţină la energia electrică, +56,92%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), la cărţi, ziare, reviste (10,15%), detergenţi (9,01%), tutun şi ţigări (7,47%).

Nu în ultimul rând, medicamentele s-au scumpit în februarie cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%, potrivit Agerpres .

Începând cu anul 2026, jocurile de noroc sunt incluse în calculul IPC, tarifele acestora majorându-se în februarie cu 1,54% faţă de ianuarie şi cu 4,21% faţă de decembrie 2025.

În februarie 2026, comparativ cu februarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade la 9,31%, de la 9,62%, fiind a şaptea lună consecutivă în care inflaţia anuală se menţine la peste 9%. Cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se la servicii, cu 11,37%.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 9,41%, iar cele ale mărfurilor alimentare cu 7,89%.

INS a precizat că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 a fost luată în considerare încetarea schemei de sprijin referitoare la plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin OUG nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.