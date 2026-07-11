PNL laudă „miracolul Bolojan” din fonduri europene, în timp ce România a intrat oficial în recesiune tehnică

Liderii PNL vorbesc despre o „creștere de opt ori” a ritmului de atragere a fondurilor sub bagheta Guvernului Bolojan, însă trec sub o tăcere vinovată realitatea economică cruntă: România se află în recesiune tehnică, iar creșterea economică a devenit o amintire.
Într-o încercare evidentă de a puncta electoral și de a justifica retoric tensiunile care au dus la demiterea Executivului de către PSD, PNL a lansat în spațiul public o comparație agresivă între performanțele actuale și cele de la finalul anului 2024, din timpul Guvernului Ciolacu.
Potrivit strategilor liberali, România a trecut de la statutul de codașă a Europei la cel de „premiantă”. Cifrele prezentate de PNL arată că, în timp ce în 2024 Guvernul Ciolacu deținea o rată de absorbție efectivă de doar 2% (sub media UE de 2,7%), astăzi România a atins o rată de 24,6%, depășind spectaculos media europeană de 17,8%.
O infuzie de miliarde care nu se vede în buzunarele românilor
„Pe cifre concrete”, propaganda PNL arată că dacă în 2024 guvernul condus de PSD atrăgea, în medie, doar 50 de milioane de euro pe lună din fondurile de coeziune, în primele șase luni din 2026, Guvernul Bolojan a pompat în economie o medie lunară de 383 de milioane de euro. În total, 2,3 miliarde de euro injectate într-un singur semestru.
Totuși, acest „succes astronomic” trâmbițat pe rețelele de socializare ascunde o anomalie majoră pe care liderii liberali refuză să o adreseze. Cum este posibil ca o țară care absoarbe miliarde de euro din fonduri structurale să bifeze două trimestre consecutive de contracție economică și să intre oficial în recesiune tehnică?
Banii europeni, folosiți ca pansament pentru o economie blocată
Criticii din mediul economic atrag atenția că degeaba se laudă PNL cu deblocarea proiectelor și deconturi masive la Bruxelles, dacă sectorul privat autohton este sufocat, consumul a scăzut, iar investițiile majore sunt blocate de instabilitatea politică. În mod paradoxal, infuzia de miliarde de euro gestionată de Guvernul Bolojan nu a funcționat ca un motor de dezvoltare, ci doar ca un amortizor de avarie pentru un buget de stat destabilizat.
În timp ce liderii PNL folosesc tabelele Comisiei Europene ca argument politic împotriva partenerilor/rivalilor de la PSD, realitatea din piață arată că mediul de afaceri românesc nu resimte niciun „miracol”. Triumfalismul liberal riscă astfel să pară rupt de realitate în fața unor cetățeni care resimt direct efectele recesiunii, demonstrând încă o dată că peștele din statisticile oficiale nu se potrivește deloc cu cel din tigăile românilor.