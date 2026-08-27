Îngrășămintele se scumpesc din nou! Fermierii plătesc "nota" crizei din Ormuz

Publicat 27 aug. 2026, 07:32 Actualizat 27 aug. 2026, 07:46 Sursă Realitatea PLUS

Pe lângă secetă și carburanți, fermierii sunt împovărați și de prețurile ridicate la îngrășăminte! Această situație este generată și de blocajele din strâmtoarea Ormuz. Problemele logistice și capacitățile de producție afectate din Orientul Mijlociu fac ca revenirea pieței la normal să fie lentă.

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