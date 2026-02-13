Proteste în Maramureș față de creșterea taxelor locale. Primarul a dat bir cu fugiții -VIDEO
Protest de amploare în orașul Vișeul de Sus
Protest de amploare în orașul Vișeul de Sus, din județul Maramureș. Zeci de oameni au ieșit, vineri, în stradă să protesteze împotriva creșterii impozitelor și taxelor stabilite de administrația locală.
Manifestarea a fost anunțată încă de joi și se desfășoară în intervalul 11:00–15:00, pe traseul din fața Casei de Cultură până în fața sediului Primăriei Vișeu de Sus. Numărul estimat al participanților este de aproximativ 200 de persoane.
În momentul publicării acestei știri, în fața Primăriei Vișeu de Sus se află zeci de oameni care vor să stea de vorbă cu primarul, însă edilul se pare că a dat bir cu fugiți.
”S-a anulat ședința de Consiliu Local, primarul a fugit, nu vrea nimeni să stea de vorbă cu noi”, au spus manifestanții.
Potrivit unei notificări transmise Primăriei Orașului Vișeu de Sus, scopul protestului este exprimarea publică a nemulțumirii față de politica fiscală locală și solicitarea organizării unei dezbateri publice privind impozitele și taxele locale.
