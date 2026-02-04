Tranzacția anului în curierat întâmpină obstacole. Consiliul Concurenței demarează controale

Tranzacția anului în curierat întâmpină obstacole

Tranzacția anului în curierat întâmpină obstacole. Consiliul Concurenței și-a exprimat îngrijorarea față de preluarea Cargus de către Sameday. Instituția analizează dacă absorbția unuia dintre principalii competitori de către firma controlată de grupul eMAG ar putea duce la limitarea opțiunilor pentru clienți și la creșterea prețurilor.

Tranzacția prin care Sameday, operatorul de curierat controlat de grupul eMAG, intenționează să preia Cargus se află în linie dreaptă, însă sub condiția unor remedii concurențiale. Președintele Consiliului Concurenței a declarat că autoritatea așteaptă setul de angajamente din partea Sameday/eMAG pentru a elimina riscurile legate de monopol. Potrivit oficialului, analiza ar putea fi finalizată în aproximativ o lună, moment în care piața va afla dacă și în ce condiții se va produce fuziunea.

Miza strategică: Acoperire urbană și livrare la domiciliu

Lucian Baltaru, director general și acționar Sameday, a subliniat recent că achiziția Cargus — al doilea cel mai mare jucător din piața de profil — este esențială pentru optimizarea serviciilor de tip home delivery. Integrarea infrastructurii Cargus ar permite Sameday o prezență mult mai solidă în zonele urbane, consolidându-și poziția în fața competitorilor.

Preluarea este susținută de cifre impresionante: în 2024, afacerile cumulate ale celor două entități au atins pragul de 1,75 miliarde de lei, Sameday contribuind cu 1,19 miliarde de lei. În prezent, structura acționariatului Sameday este dominată de Dante International (eMAG), cu o participație de peste 94%, restul acțiunilor fiind deținute de Lucian Baltaru.

Infrastructura Cargus: De la hub-uri locale la expansiune internațională

Cargus aduce în acest parteneriat o rețea logistică vastă, formată din 5 centre naționale de sortare, 2 depozite de tip gateway și 36 de depozite locale. Mai mult, compania a făcut pași importanți în afara granițelor, operând un hub transfrontalier în Polonia pentru a facilita livrările internaționale.

Portofoliul Cargus a fost consolidat în ultimii ani sub proprietatea fondului de investiții Mid Europa Partners. Un moment cheie a fost anul 2021, când compania a achiziționat QeOPS, un furnizor major de servicii de e-fulfillment, adăugând astfel soluții logistice personalizate gamei sale de servicii de curierat.