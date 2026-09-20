Anca Alexandrescu: „Am zis că Siegfried Mureșan va fi varianta impusă de la Bruxelles și iată că am avut dreptate!”

Publicat 20 sept. 2026, 21:22 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul editorialului său difuzat la Realitatea PLUS, principalele evenimente politice ale zilei, de la alegerile regionale din Germania și rezultatele obținute de AfD până la protestele din Piața Victoriei și desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României.

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