BREAKING. CIOLACU ȘI-A DEPUS MANDATUL DE PREMIER ÎN FAȚA COALIȚIEI

Guvern interimar până după alegeri. Întreaga conducere PSD, în frunte cu Ciolacu, demisionează

Întreaga conducere a PSD este așteptată să demisioneze din fruntea partidului, după eșecul lui Crin Antonescu în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit informațiilor HotNews. Până atunci, premierul Marcel Ciolacu și-a depus mandatul în cadrul ședinței liderilor Coaliției.

14:52

Ședința Coaliției s-a terminat. Liderii PSD și PNL merg la sediile lor de partid, pentru ședințe în care urmează să stabilească ce propuneri de premier interimar vor face.

14:27

Liderii liberali, care se reunesc și ei în ședință, luni, de la ora 17.00, vor face propunerea ca Daniel David, actualul ministru al Educației, să preia interimar funcția de premier.

14:25

Marcel Ciolacu și-a depus mandatul de premier în fața Coaliției. Ciolacu și-a motivat intenția prin faptul că actualul Guvern nu mai are credibilitate, iar Coaliția a luat act. Urmează ca până după alegeri să rămână un guvern interimar.

Știrea inițială:

Președintele PSD, Marcel Ciolacu și întreaga conducere a partidului urmează să-și prezinte demisiile la ora 17.00, au declarat surse din conducerea formațiunii pentru HotNews.

Mai mult, Ciolacu este dispus să renunțe și la șefia Guvernului, adaugă acestea.

La ora 17.00 are loc o ședință a Consiliului Politic Național la care urmează să participe și liderii din teritoriu ai formațiunii.

Informația apare în contextul în care candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a ratat calificarea în turul doi al alegerilor prezidențiale, fiind învins de George Simion și Nicușor Dan.

Al doilea eșec la rând pentru PSD, a doua demisie pentru Ciolacu

Este cel de-al doilea eșec prezidențial al PSD în primul tur, după ce Ciolacu nu a prins finala în toamna trecută. Și atunci, Ciolacu a demisionat din fruntea PSD, dar a fost reinstalat în funcție.

După ziua de ieri, în PSD, gruparea formată din Mihai Tudose și Daniel Băluță se pregătește să preia puterea, potrivit informațiilor obținute de Hotnews.

Liderii PSD s-au întâlnit, luni, într-o ședință informală pentru a discuta ce se întâmplă cu Marcel Ciolacu după rezultatul alegerilor din 4 mai. A doua înfrângere a partidului în alegerile prezidențiale în doar șase luni a generat un val de nemulțumire la adresa președintelui PSD.



„Ciolacu va pleca, știm cu toții asta. Faptul că își va da demisia nu este o surpriză, discuția este doar când o va face. Va pleca și din fruntea Guvernului și din fruntea PSD, nu mai poate rămâne”, au spus surse din conducerea PSD pentru HotNews.

Partidul are în față trei decizii majore de luat: pe cine va susține în turul al doilea al alegerilor prezidențiale între George Simion și Nicușor Dan, cine va prelua puterea în partid și dacă PSD rămâne la guvernare după 18 mai.

Potrivit surselor citate, PSD ar vrea să negocieze cu Nicușor Dan susținerea la Cotroceni în schimbul Primăriei Capitalei pentru Băluță.