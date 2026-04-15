Cristian Diaconescu: "Renunțarea la dreptul de veto în UE, fără temei". Explicațiile fostului ministru de Externe

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu poate elimina dreptul de veto în blocul comunitar. Este declarația fostului ministru de Externe, Cristian Diaconescu, făcută în exclusivitate la REALITATEA PLUS și spune că planul Ursulei von der Leyen se discută încă din pandemie. De altfel, Cristian Diaconescu este de părere că șefa Executivului Uniunii nu va renunța la idee, după ce fostul premier maghiar, Viktor Orban, a blocat de nenumărate ori sancțiunile pentru Rusia sau împrumuturile pentru Ucraina.

„Se discută de mult timp acest subiect, de pe vremea când, înainte de pandemie, Juncker, fostul președinte al Comisiei Europene, a pus în discuție Europa cu cinci viteze. Și atunci acest nivel decizional era segmentat în funcție de apropierea de un anumit tip de grup de interese, de la moneda euro până la alte aspecte.

Dar, revenind, în acest moment, pe tratatele constitutive, Uniunea Europeană nu are o politică externă comună. Deci și politica externă și cea de apărare sunt naționale. Sigur, ne coordonăm în interiorul Uniunii Europene pe anumite subiecte, dar nu poți da o dispoziție privind executarea unei politici externe comune, cum sunt de exemplu cheltuielile bugetare, în condițiile în care această politică externă funcționează pe baze naționale.

Deci nu văd cum ar implementa o astfel de idee. Dar tema în sine, privind un vot majoritar, da, există și se urmărește cu și mai mare insistență după cazul Ungariei și blocajele pe care le-a făcut Ungaria”, a declarat Cristain Diaconescu.