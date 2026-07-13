Gianina Șerban (deputat AUR): „Ce viitor mai poate avea România dacă, an de an, tot mai puțini români devin părinți și tot mai multe sate rămân doar niște amintiri?”

Deputatul AUR Gianina Șerban trage un semnal de alarmă privind declinul demografic al României, marcat de o scădere anuală de 100.000 de locuitori pe fondul migrației și al sporului natural negativ. Parlamentarul cere ca politicile pro-natalitate să își găsească urgent un loc pe agenda publică și propune un set de măsuri pentru protejarea tinerelor familii și încurajarea românilor să revină în țară.
„România trăiește o dramă tăcută care apasă tot mai rău pe rana deschisă a acestui popor: scăderea populației de la an la an. Dacă privim datele statistice, în fiecare an populația țării scade cu aproximativ 100.000 de locuitori, un număr care a trecut neobservat de toate partidele guvernamentale din ultimii ani, fără să aibă vreun plan, o soluție sau o intenție să răspundă acestui fenomen.
Și este cazul ca această problemă să își găsească urgent loc pe agenda publică. România trebuia să aibă o strategie națională încă din anii ‘90, când milioane de români au luat calea străinătății în speranța de a-și găsi un trai mai bun. Marea majoritate nu s-a mai întors vreodată în țară, iar copiii acestor români își pierd încet, dar sigur, legătura cu țara părinților lor.
Alți români sunt forțați să se gândească de două ori dacă își doresc să dea naștere unui copil în actuala economie, care se înrăutățește de la o lună la alta, în care copiii au alocațiile înghețate, iar tinerele mame sunt taxate de o clasă politică avară, care își protejează propriile privilegii.
Am susținut întotdeauna că soluția este să redăm încrederea și puterea românilor în a-și întemeia o familie prin implementarea politicilor pro-natalitate: eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, sprijin financiar pentru familiile cu mai mulți copii, acces facil la locuințe pentru cei aflați la început de drum, creșterea alocațiilor pentru minori, dar și facilități fiscale pentru angajatorii care înființează creșe.
Soluțiile nu sunt miraculoase, dar în primii ani se vor dovedi eficiente: vor încuraja natalitatea și vor convinge românii de aici să rămână în țară, iar pe cei plecați să se gândească să se întoarcă în România.
Oprirea declinului demografic este un obiectiv pe care AUR și l-a asumat în programul de guvernare. Avem pregătit un Plan Național pentru Protejarea Familiei, extins pe o durată de 20 de ani. Credem cu tărie că putem schimba traiectoria tragică pe care România o urmează astăzi, însă avem nevoie să preluăm guvernarea pentru ca promisiunile și dorințele să devină politici de stat pentru viitorul țării noastre”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.
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