Advertising
Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană”
Petrișor Peiu (AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra costului uriaș al îndatorării statului, arătând că România cheltuiește 5,2% din PIB pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
Citește și
- 15:26Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”
- 14:36Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO
- 14:12AUR demarează procesul de suspendare al lui Nicușor Dan și procedurile pentru organizarea alegerilor anticipate
- 13:06AUR anunță că parlamentarii nu intră în vacanță
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News