Ungaria construiește o bază militară aproape de granița cu România

156 de milioane de euro, pompate în noul comandament regional

Ungaria își consolidează puterea militară. Oficialii de la Budapesta au transmis că urmează să construiască o bază militară pentru operațiuni speciale la circa 130 de kilometri distanță de granița cu România, care va găzdui comandamentul regional al operațiunilor speciale.

Noua structură militară va funcționa drept gazdă pentru comandamentul regional al operațiunilor speciale, un centru cu profil multinațional care va conecta forțele speciale ungare cu aliații lor. Proiectul este amplasat la Szolnok și beneficiază de o finanțare integrală din surse interne, în valoare de 59 de miliarde de forinți, echivalentul a 156 de milioane de euro.

Investiție uriașă și ambiții regionale

Potrivit ministrului maghiar al Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ultimii patru ani au reprezentat probabil cea mai spectaculoasă perioadă de dezvoltare pentru forțele armate ale Ungariei. Oficialul a punctat că modernizarea armatei a devenit o prioritate strategică, iar ritmul investițiilor reflectă acest obiectiv.

„Pentru noi, siguranța ungurilor este lucrul cel mai important” , a spus ministrul citat de Hirado, menționând că, din partea forțelor armate se face tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv.

Cazarma ridicată la Szolnok este destinată în mod special comandamentului operațiunilor speciale, iar autoritățile de la Budapesta subliniază că aceasta va deveni un pilon esențial al arhitecturii de securitate națională.

„Cea mai bine pregătită ramură” a armatei ungare

Ministrul a detaliat și rolul strategic al trupelor speciale în cadrul armatei, afirmând că „Operaţiunile Speciale reprezintă ramura Armatei Ungare care, pe lângă cel mai rapid timp de reacţie, are probabil cea mai bună pregătire din multe puncte de vedere, în orice caz dispune de echipamentul cel mai special”.

Noua bază va găzdui comandamentul regional al componentei operaţiunilor speciale, un comandament multinaţional menit să conecteze forţele de operaţiuni speciale ungare cu aliaţii, oferind astfel un plus de securitate pentru Ungaria.

Viktor Orbán acuză Shell, Erste și „elita de la Bruxelles” că vor să răstoarne guvernul Ungariei

Bază ultramodernă și rol de lider regional

Șeful Statului Major al Armatei Ungare, general-colonelul Gábor Böröndi, a declarat că la Szolnok a fost construită cea mai modernă bază de operaţiuni speciale din regiune.

Această infrastructură este strâns legată de Comandamentul Regional al Componentei Operaţiunilor Speciale, o iniţiativă multinaţională care urmărește înființarea unui comandament comun al operațiunilor speciale. La acest proiect participă, alături de Ungaria, Croaţia, Slovacia, Slovenia şi Austria.

Ungaria deține un rol de lider în cadrul acestei inițiative, iar, potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul strategic major este construirea unei forțe armate independente, puternice și moderne.

Tehnologie de vârf și securitate la cele mai înalte standarde

Complexul militar de la Szolnok va permite depozitarea și întreținerea în condiții de siguranță a echipamentelor de ultimă generație. Este vorba despre drone, sisteme speciale de comunicații, armament, vehicule de luptă și alte echipamente de înaltă tehnologie.

În același timp, baza va asigura cele mai ridicate standarde de securitate a informațiilor, facilități speciale pentru pregătirea personalului și o stare de disponibilitate permanentă și continuă, potrivit explicațiilor oferite de conducerea militară ungară.

Prin această investiție de amploare, Ungaria marchează o nouă etapă în consolidarea capabilităților sale de apărare, într-o zonă sensibilă din punct de vedere strategic, la o distanță relativ redusă de granița cu România.