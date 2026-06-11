Bani ascunși într-un microbuz, descoperiți la Calafat
FOTO: Poliția de Frontieră
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit 343.700 de euro ascunși într-un microbuz condus de un cetățean ucrainean urmărit internațional.
Controlul a avut loc pe 10 iunie 2026, în jurul orei 15:50, în timpul unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Microbuzul, înmatriculat în România, circula pe ruta România–Bulgaria și era condus de un bărbat ucrainean de 45 de ani.
În urma verificărilor, autoritățile au constatat că pe numele șoferului exista o alertă emisă de Ucraina, acesta fiind căutat pentru arestare. La controlul amănunțit al vehiculului, polițiștii au găsit banii ascunși în compartimente special amenajate, atât sub elemente de caroserie, cât și sub bandourile laterale.
Suma a fost ridicată, iar microbuzul indisponibilizat. A fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.
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