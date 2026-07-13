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Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină
Cod galben de furtuni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 13 iulie, între orele 10:00 și 22:00. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt și, izolat, grindină.
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