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Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare

Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare

Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 16:37

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, urmărit internațional încă din anul 2021, a fost depistat de polițiști într-un apartament din București și reținut pentru executarea unei pedepse de peste 18 ani de închisoare.

Potrivit informațiilor obținute în urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul s-ar ascunde la o adresă din Capitală, unde au organizat o acțiune pentru localizarea și capturarea acestuia.

Pe numele său exista un mandat de executare a pedepsei emis de Tribunalul București, după ce a fost condamnat definitiv la 18 ani și patru luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

După identificare, bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru îndeplinirea procedurilor legale și punerea în executare a mandatului.

Autoritățile au precizat că acesta urmează să fie încarcerat într-un penitenciar din București, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.

Prinderea sa pune capăt unei perioade de aproape patru ani în care s-a aflat pe lista persoanelor urmărite la nivel internațional.

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