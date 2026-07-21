Grav accident rutier pe DN5, Giurgiu - București. Trei persoane au fost rănite, o coloană de mașini de 4 kilometri s-a format

Publicat 21 iul. 2026, 20:51 Sursă Realitatea.Net

Traficul rutier este complet blocat pe DN5, între localitățile Uzunu și Plopșoru, județul Giurgiu, în urma unui accident grav produs pe sensul de mers dinspre București către Giurgiu. Un autoturism s-a răsturnat pe carosabil, iar trei persoane au fost rănite. Coloana de autovehicule formată în zonă depășește deja patru kilometri.

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