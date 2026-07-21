Advertising
Social· 2 min citire
Grav accident rutier pe DN5, Giurgiu - București. Trei persoane au fost rănite, o coloană de mașini de 4 kilometri s-a format
Accident rutier
Publicat21 iul. 2026, 20:51
SursăRealitatea.Net
Traficul rutier este complet blocat pe DN5, între localitățile Uzunu și Plopșoru, județul Giurgiu, în urma unui accident grav produs pe sensul de mers dinspre București către Giurgiu. Un autoturism s-a răsturnat pe carosabil, iar trei persoane au fost rănite. Coloana de autovehicule formată în zonă depășește deja patru kilometri.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:26O premieră pentru presa românească: cercetare de la Realitatea Plus, recunoscută la nivel internațional
- 15:12Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român
- 14:34Fenomen îngrijorător în România. Mai mulți adolescenți susțin că au fost racolați pe stradă de secta„Dumnezeu Mama” -VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News