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Grav accident rutier pe DN5, Giurgiu - București. Trei persoane au fost rănite, o coloană de mașini de 4 kilometri s-a format

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 20:51
SursăRealitatea.Net

Traficul rutier este complet blocat pe DN5, între localitățile Uzunu și Plopșoru, județul Giurgiu, în urma unui accident grav produs pe sensul de mers dinspre București către Giurgiu. Un autoturism s-a răsturnat pe carosabil, iar trei persoane au fost rănite. Coloana de autovehicule formată în zonă depășește deja patru kilometri.

Accident grav pe DN5. Un autoturism s-a răsturnat pe carosabil

Potrivit informațiilor transmise de autorități, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de deplasare, iar mașina s-a răsturnat pe partea carosabilă, blocând circulația pe sensul către Giurgiu.

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Giurgiu, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu și polițiști rutieri, arată Breaking News Giurgiu.

În urma impactului, trei persoane aflate în autoturism au suferit diferite traumatisme și au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de intervenție.

Circulație complet oprită. Coloana de mașini depășește 4 kilometri

Din cauza poziției în care a rămas autoturismul răsturnat și a intervenției echipelor de salvare și de curățare a carosabilului, traficul pe DN5, pe direcția București - Giurgiu, a fost suspendat complet.

Conform Centrului INFOTRAFIC, circulația ar urma să fie reluată după finalizarea cercetărilor la fața locului și după îndepărtarea vehiculului avariat.

Între timp, coloana de autovehicule formată spre Giurgiu a depășit patru kilometri, iar valorile de trafic continuă să crească pe una dintre cele mai circulate rute care leagă Capitala de punctul de frontieră Giurgiu-Ruse.

Ancheta privind circumstanțele producerii accidentului este în desfășurare. Autoritățile urmează să stabilească toate cauzele care au dus la răsturnarea autoturismului.

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