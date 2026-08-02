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Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 2 aug. 2026, 10:22

Canicula și seceta îi obligă pe tot mai mulți români să aibă acces la apă doar la program. În mai multe localități din sudul țării, robinetele sunt oprite ore în șir, iar oamenii sunt nevoiți să își facă provizii și să caute surse alternative pentru nevoile de zi cu zi. În orașul Segarcea, din județul Dolj, restricțiile au fost extinse chiar și în timpul zilei, spre nemulțumirea localnicilor., potrivit unui reportaj marca Realitatea Plus.

Segarcea are peste 7.300 de locuitori, iar cei care nu au fântâni în gospodărie sunt nevoiți să meargă la izvor sau să cumpere apă de la magazin. „De ce să dau banii pe apă, când avem izvoare și fântână cu apă bună?”, spune un localnic. Alții atrag atenția că lipsa apei devine critică: „Fără apă nu poți să trăiești. De foame rabzi, dar fără apă nu poți.”

Reprezentanții Companiei de Apă Oltenia avertizează că, în lipsa precipitațiilor, situația s-ar putea agrava în următoarele săptămâni. Debitele sunt în scădere, iar rețeaua nu poate susține consumul ridicat din perioadele de caniculă, motiv pentru care restricțiile vor continua.

Probleme similare sunt raportate și în alte zone din sudul și estul țării, unde seceta extremă a redus drastic nivelul surselor de apă. Autoritățile spun că măsurile vor rămâne în vigoare pe tot parcursul verii, iar populația este îndemnată să folosească apa responsabil.

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