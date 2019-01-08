Astra Giurgiu, stagiu de pregătire în Antalya

Astra Giurgiu va efectua, începând de astăzi, stagiul centralizat de pregătire al iernii, care va fi găzduit de stațiunea Lara, din Antalya, urmând să fie gazda elevilor lui Costel Enache, până în 22 ianuarie, când este programată revenirea în țară.

Deocamdată, 25 de jucători se află în acest stagiu, zilele următoare fiind aşteptate noutăţi la capitolul “sosiri”.Deocamdată, după rezilierea angajamentelor cu Justin Mengolo şi Dylan Bahamboula, s-a ajuns la un acord şi pentru plecarea lui Djiman Koukou.De asemenea, Plamen Ilievv şi Laurenţiu Buş nu au făcut deplasarea în cantonament, ultimul având acordul clubului pentru a negocia un transfer.