Fotbal în sală, la Giurgiu. 14 echipe din Liga 4 și 5 participă la Cupa de Iarnă

Aflată la ediția a II-a, Cupa de Iarnă la fotbal în sală, competitie organizată de AJF Giurgiu, PRO Giurgiu cu sprijinul Primăriei Municipului Giurgiu a început astăzi, în Sala Sporturilor din Giurgiu.

Finala mică și finala se vor desfășura pe 9 februarie. La ”Cupa de iarnă” participă echipe afiliate la AJF Giurgiu, din liga 4 şi 5. Jocurile se vor desfăşura în Sala Polivalentă, sistem 5+1.Meciurile se dispută sâmbăta şi duminică, în funcție de programare.La competiție s-au înscris 14 echipe din campionatul județean de fotbal. Prima etapă va avea avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 10.00.În grupe se va juca în sistem „fiecare cu fiecare” pe durata a două reprize de câte 20 de minute, în teren aflându-se cinci jucători de câmp plus portarul. Primele patru locuri în grupe se vor califica mai departe, iar la finalul competiției echipele participante vor primi premii din partea organizatorilor.