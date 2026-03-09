Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii

Rapid București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, duminică seara, în Giulești, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat. Partida a fost urmărită din tribune și de selecționerul României, Mircea Lucescu, aflat la prima apariție publică după problemele medicale care au dus recent la spitalizarea sa.

Mai multe persoane au încercat să îl salute pe selecționer, însă acesta a refuzat să dea mâna, explicând: „Nu am voie să dau mâna”. În tribună, Mircea Lucescu a stat alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și de fostul selecționer Anghel Iordănescu.

Selecționerul României, în vârstă de 80 de ani, traversează o perioadă delicată din punct de vedere medical. El a fost internat recent pentru un tratament realizat sub supravegherea medicilor.

Mircea Lucescu, pentru prima dată în public

După externare, Mircea Lucescu a plecat la Bruxelles, în Belgia, unde a efectuat noi analize pentru a obține o a doua opinie medicală. Problemele de sănătate au început încă din luna decembrie, când selecționerul a lipsit de la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale după ce a fost diagnosticat cu gripă. Tratamentul inițial cu antibiotice nu a avut rezultatele așteptate, iar situația a impus o nouă internare.