Superliga: Rapid - Dinamo se joacă în ciuda vremii nefavorabile

Sursă: realitatea.net

Ninsoarea din București nu va duce la amânarea derby-ului de sâmbătă seară dintre Rapid și Dinamo. LPF, Rapid și Jandarmeria asigură că se fac toate eforturile pentru ca meciul de pe Arena Națională să se desfășoare în condiții cât mai bune.

Oficialii Rapidului au supravegheat personal operațiunile de deszăpezire de la stadion. Acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu au fost prezenți pe Arena Națională.

Rapidiștii spun că posibilitatea ca partida să fie amânată nu este luată în calcul.

„În ciuda ninsorii puternice din ultimele ore, se lucrează fără oprire de dimineață la Arena Națională pentru ca totul să fie gata și băieții să aibă cele mai bune condiții să lupte pentru noi. În paralel, și în tribune se muncește serios pentru curățarea zăpezii și pentru ca accesul în stadion să fie cât mai sigur, astfel încât să ne strângem laolaltă și să cântăm pentru Rapid. În derby intrăm toți. Pe teren și în tribune”, a transmis clubul Rapid.

Și oficialii de la LPF au anunțat că meciul se joacă, urmând a fi întrerupt periodic pentru curățarea și trasarea marcajelor de pe teren.

Apel pentru fani

Aproximativ 18.000 de spectatori sunt așteptați la meci, dintre care circa 7.000 de dinamoviști.

Suporterii nu vor întâmpina dificultăți în ceea ce privește accesul în Arenă, au dat asigurări oficialii de la Rapid. Și Jandarmeria anunță că meciul se joacă.

„Deschiderea porților de acces este programată la ora 18:30, situație în care recomandăm evitarea aglomerației, respectiv desfășurarea în condiții optime a controlului de acces. Deplasați-vă cu atenție atât în incinta complexului sportiv, cât și în interiorul stadionului, pentru a preveni accidentările", se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Române.

Partida Rapid - Dinamo se va disputa sâmbătă, pe Arena Națională, de la ora 20:30