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Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac de amploare cu drone - VIDEO

Bombardamente ale Ucrainei in Rusia

Bombardamente ale Ucrainei in Rusia

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat24 iul. 2026, 08:10
Actualizat24 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea.Net

Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac cu drone de mare amploare. Centre logistice ale gigantului Wildberries au fost lovite în Sankt Petersburg, Tver și Crimeea ocupată, provocând incendii masive și coloane dense de fum.

Sankt Petersurg, orașul natal al lui Vladimir Putin, aflat la peste 1.100 km de granița ucraineană, este din ce în ce mai vizat de atacuri, decând noile drone ucrainene reușesc să străpungă apărarea aeriană rusă.

Guvernatorul regiunii a confirmat atacul,, afirmând că trei persoane au fost rănite.

Serviciul de presă al Wildberries a anunțat că două centrele logistice au fost „temporar suspendate”.

Pe măsură ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse se intensifică, Wildberries — comparat frecvent cu Amazon — a fost vizat timp de cinci zile în ultima săptămână, notează Kyiv Independent.

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