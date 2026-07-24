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Pământul s-a zguduit în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Cutremurul s-a produs aproape de Buzău și Focșani
Cutremur în România
Publicat24 iul. 2026, 08:53
SursăRealitatea.net
Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 05:19, la o adâncime de 109,3 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
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