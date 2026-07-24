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Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac cu drone de mare amploare -
Bombardamente ale Ucrainei in Rusia
Publicat24 iul. 2026, 08:10
SursăRealitatea.Net
Ucraina a lovit din nou infrastructura Rusiei, într-un atac cu drone de mare amploare. Centre logistice ale gigantului Wildberries au fost lovite în Sankt Petersburg, Tver și Crimeea ocupată, provocând incendii masive și coloane dense de fum.
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