11 persoane reținute la Giurgiu într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

Polițiștii din Giurgiu au reținut 11 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.

Ancheta este coordonată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, iar marți, 5 mai, au fost efectuate nouă percheziții domiciliare.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe bunuri considerate importante pentru anchetă, printre care aproximativ 70.000 de lei, telefoane mobile, carduri bancare, bijuterii și ceasuri.

Potrivit anchetatorilor, începând din martie 2023 și până în prezent, suspecții ar fi indus în eroare mai multe persoane, pretinzând că oferă diverse servicii și cerând sume de bani în avans. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 3 milioane de lei.

În total, 27 de persoane au fost duse la audieri, iar cele 11 persoane reținute urmau să fie prezentate procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.