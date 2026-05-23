82 de persoane au murit după o explozie într-o mină de cărbune din China

Cel puţin 82 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma unei explozii într-o mină de cărbune din nordul Chinei, iar alte nouă persoane sunt date dispărute, potrivit presei de stat din China, citate de BBC.

O explozie la o mină de cărbune din nord-estul Chinei a făcut peste 82 de victime, conform unui bilanţ provizoriu făcut public de televiziunea de stat CCTV.

„Reporterii au aflat de la locul exploziei de gaz de la mina de cărbune Liushenyu, aparţinând grupului Tongzhou din provincia Shanxi, că accidentul s-a soldat cu 82 de morţi”, a transmis agenţia de presă de stat Xinhua.

247 de mineri se aflau sub pământ în mina Liushenyu când s-a produs accidentul.

Nouă persoane sunt date dispărute în continuare, a relatat CCTV.

Preşedintele chinez Xi Jinping a cerut mobilizarea „tuturor mijloacelor” pentru îngrijirea răniţilor şi investigaţii aprofundate asupra incidentului.

Xi a subliniat că „toate regiunile şi departamentele trebuie să tragă învăţăminte din acest accident, să rămână constant vigilente în materie de securitate la locul de muncă (...) şi să prevină şi să stopeze hotărât apariţia accidentelor majore şi a catastrofelor”.

Câteva ore mai devreme, Xinhua relatase că persoane prinse sub pământ se aflau într-o „stare critică” şi precizase că nivelurile de monoxid de carbon, un gaz toxic şi inodor, depăşiseră un prag limită în mină vineri.