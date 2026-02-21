Accident grav pe E70, între Teleorman și Giurgiu. Un bărbat a fost rănit și transportat la spital FOTO

Sursă: realitatea.net

Un autoturism a derapat pe drumul european E70, pe tronsonul cuprins între localitățile Prunaru (jud. Teleorman) și Naipu (jud. Giurgiu), eveniment care a necesitat intervenția echipajelor de salvare.

Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Drăgănești Vlașca s-au deplasat rapid la fața locului cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

În vehicul a fost găsit un bărbat de aproximativ 38 de ani, conștient și cooperant, dar cu traumatisme multiple la membrul inferior drept. Victima, care nu era încarcerată, a fost extrasă din autoturism, a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportată la spital pentru tratament de specialitate.

După finalizarea intervenției medicale, pompierii au continuat misiunea cu asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (P.S.I.). Cazul a fost preluat de autoritățile competente, care urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului.