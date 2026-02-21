Zeci de drumuri, blocate din cauza viscolului. A fost emis cod galben, drumarii intervin de urgență - VIDEO
Vremea rea a pus din nou stăpânire pe toată țara. Mai multe drumuri au fost blocate din cauza ninsorilor și viscolului care a împrăștiat zăpada pe șosele. Meteorologii au emis cod galben pentru 16 județe. Autoritățile recomandă oamenilor să evite deplăsările care nu reprezintă o urgență.
În Capitală, mai mulți copaci au fost puși la pământ din cauza viscolului puternic și au căzute peste mașinile parcate și peste un gard. Din fericire nu au existat victime.
Viscol în Capitală
Jandarmii au intervenit peste noapte pentru a ajuta 4 persoane fără adăpost, care au fost transportate în centre de noapte după ce au suferit degerături din cauza frigului.
În Capitală a viscolit toată noaptea și traficul a fost îngreunat din cauza vizibilității reduse. Vântul a bătut cu până la 65 de km/h.
Situația în celelalte orașe
În stațiunile de munte, drumarii au acționat toată noaptea cu material antiderapant.
La Buzău sunt restricții de circulație până la limita cu județul Ialomița din cauza viscolului care împrăștie zăpada pe șosea.
Drumul spre Rânca și Obârșia Lotrului a fost blocat total din cauza zăpazii. S-a intervenit cu utilaje speciale pentru ca cei care locuiesc în zonă să poată ieși cu mașinile.
Situația în Călărași și Giurgiu
„Situație drumuri județ Călărași ora 8.30
Închise:
DN 3 București - Călărași;
DJ201B Lehliu Gară - Sălcioara
DJ 403 - Luica - Mănăstirea
DJ 402 - Nana - Fundulea
DJ301 Budesti - Fundeni
DN 41, DN 4, DN 31 se circulă în condiții de iarnă, zăpadă viscolită pe carosabil.
Blocate:
DJ 201B Lehliu-Gară - Valea Argovei
DJ 301 Belciugatele - Măriuca
DJ 303 Sărulesti - Săndulița
DJ 402 Fundulea - Solacolu
DJ 403 Luica - Mănăstirea
Restricționate circulației autovehicule >7,5t:
DN 3A Lehliu-Gară - Drajna
DN 4 Frumușani - Oltenița”, a transmis IPJ Călărași printr-un comunicat.
„Drumuri cu trafic închis din cauza condițiilor meteo
- DJ 412B- între localitățile Neajlovu și Podul Ilfovățului;
- DJ 503 Oncești- Toporu;
- DJ 504 de la ieșirea localității Putineiu către județul Teleorman.
Structurile Ministerul Afacerilor Interne sunt pregătite, la nivelul județului Giurgiu și acționează în sistem integrat pentru soluționarea operativă a oricăror solicitări venite din partea cetățenilor.
Rugăm participanții la trafic să respecte restricțiile instituite, să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să se informeze permanent din surse oficiale cu privire la evoluția situației.”, a transmis IPJ Giurgiu printr-un comunicat.
Recomandările autorităților
Cetățenii sunt sfătuiți de autorități să evite orice deplasare care nu este absolut necesară, iar bătrânii, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale să rămână la adăpost.
